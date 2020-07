Omnisport

Boxe : Le clan Yoka fixe un nouveau rendez-vous !

Publié le 19 juillet 2020 à 20h35 par A.C.

Le célèbre promoteur Bob Arum a annoncé un combat de Tony Yoka en France, avant le début de la conquête des États-Unis.

2020 devait être l’année de Tony Yoka. Le boxeur français a en effet rejoint la prestigieuse écurie de Bob Arum, ce qui devait le propulser au niveau des grosses pointures de la catégorie poids-lourd, comme Tyson Fury et Anthony Joshua. Finalement, les plans de Yoka ont été chamboulés et pas pour la crise sanitaire du COVID-19. « Combat du 14 mars annulé. Cette décision ne vient pas de moi, comme pour le combat de décembre je suis prêt et je n’attends qu’une seule chose c’est de monter sur le ring » avait annoncé à l’époque Yoka. « Malheureusement certaines choses sont gérées par des incapables qui n’ont pas conscience de l’importance de rester actif. Je ne sais quoi vous dire tellement ça me désole de voir tous les prospects monter sans moi ».

Un combat en France au mois de septembre ?