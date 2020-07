Omnisport

Boxe : Tyson Fury se lâche sur Deontay Wilder !

Publié le 15 juillet 2020 à 18h35 par B.C.

Alors que leur troisième combat est très attendu, Tyson Fury n'a pas manqué de provoquer Deontay Wilder sur les réseaux sociaux.

La rentrée boxe s'annonce très mouvementée. Alors que tout est actuellement à l'arrêt en raison de la crise du coronavirus, Tyson Fury devrait enfin en découdre avec Anthony Joshya en 2021. Mais avant cela, le Gypsy King retrouvera Deontay Wilder sur le ring pour un troisième affrontement très attendu, suite à la correction infligée à l'Américain en février dernier permettant à Fury de remporter la ceinture mondiale WBC des poids lourds.

« J'arrive suc*** »

En attendant les retrouvailles, Tyson Fury n'hésite jamais à balancer sur Deontay Wilder, et la dernière vidéo publiée par le Britannique l'illustre parfaitement. Alors qu'on le voit s'entraîner, Tyson Fury en a profité pour provoquer l'ancien champion en lançant face caméra : « Wilder, I’m coming for you sucker » (« Wilder, J’arrive suc*** »). Une nouvelle provocation qui fera très certainement réagir The Bronze Bomber .