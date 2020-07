Omnisport

Boxe : Le clan Wilder met les choses au clair pour le combat contre Fury !

Publié le 5 juillet 2020 à 16h35 par Th.B.

Alors que des rumeurs laissaient récemment entendre que Deontay Wilder pourrait rester en retrait pour que Tyson Fury puisse se mesurer à Dillian Whyte, il n’en est rien.

En février dernier, Tyson Fury est devenu le champion du monde WBC chez les poids lourds en surclassant Deontay Wilder. Néanmoins, comme il est stipulé dans les contrats signés par les deux boxeurs, un troisième combat est programmé. À cause de la pandémie du Covid-19, les évènements ont été reportés à des dates ultérieures, compromettant les plans des équipes de boxeurs. Dernièrement, une double confrontation entre Anthony Joshua et Tyson Fury a été annoncée sur les réseaux sociaux. Néanmoins, The Gipsy King devra combattre Wilder en amont, quoi que disent les rumeurs qui circulent.

« Deontay Wilder a l’intention de combattre Tyson Fury »