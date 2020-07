Omnisport

Boxe : Fury tacle sèchement le clan Joshua !

Publié le 2 juillet 2020 à 23h35 par A.C.

Tyson Fury, champion du monde WBC des poids-lourds, est revenu sur les interminables négociations avec l’entourage d’Anthony Joshua.

C’est l’un des cancers de la boxe. Que ce soit par intérêt ou par peur, nombreux sont les boxeurs qui ont refusé des grands combats. Floyd Mayweather et Manny Pacquiao en sont le parfait exemple. Les deux boxeurs se sont cherchés pendant deux ans et les observateurs salivaient de voir un affrontement, entre les deux meilleurs techniciens de leur génération. Finalement, ils se sont rencontrés... mais seulement en fin de carrière. Le résultat a été un combat qui, a certes généré énormément d’argent, mais qui a grandement déçu.

« Je suis un homme de ring, pas un business man »