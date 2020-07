Omnisport

Boxe : Fury avoue qu’il pourrait perdre contre Wilder !

Publié le 2 juillet 2020 à 20h35 par A.C.

Tyson Fury s’est montré très lucide, au sujet de son troisième et dernier combat contre Deontay Wilder.

Tous les yeux sont déjà tournés vers 2021 et le double combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury. Pourtant, le Gipsy King devra tout d’abord en découdre avec Deontay Wilder le 19 décembre prochain et ça... ce n’est jamais simple. L’Américain est en effet toujours considéré comme l’un des meilleurs puncheurs de l’histoire et semble déterminé à récupérer la ceinture de champion du monde WBC des poids-lourds, qu’il a perdue en en février dernier.

« Il suffit d’un bon coup de poing, au bon moment et c’est fini pour moi »