Boxe : Fury trop fort pour Joshua ? La réponse d’Holyfield !

Publié le 1 juillet 2020 à 11h35 par A.C.

Evander Holyfield s’est exprimé au sujet des deux grands noms de la catégorie poids-lourds, que sont Anthony Joshua et Tyson Fury.

On aurait presque envie d’être déjà en 2021. On ne connait pas encore précisément les dates, mais l’année prochaine va nous réserver deux combats très attendus entre Anthony Joshua et Tyson Fury. Si les deux arrivent à garder leurs ceintures face à Kubrat Pulev et Deontay Wilder avant la fin de l’année, leur combat pourrait d’ailleurs avoir comme enjeu la réunification des titres poids-lourds. De quoi mettre un peu plus de piment, dans un face à face déjà très intéressant sur le papier.

« Fury c’est le meilleur. C’est le gars qui n’a pas été battu »