Boxe : On en sait plus sur le prochain combat entre Fury et Wilder !

Publié le 27 juin 2020 à 9h35 par A.C.

Bob Arum, l’un des promoteurs de Tyson Fury, s’est exprimé au sujet du prochain combat qui attend son protégé, face à Deontay Wilder.

Va-t-on voir le dernier opus de la trilogie Fury-Wilder, avant la fin de l’année 2020 ? La crise sanitaire a logiquement repoussé ce combat, mais les deux devraient bel et bien s’affronter, avant que le Gipsy King ne se tourne vers l’année 2021 et sa double confrontation contre Anthony Joshua. Tout est de savoir où et quand cela va se dérouler ! Tout portait à croire que cela allait avoir lieu à Las Vegas, mais finalement, les choses pourraient se passer autrement.

Le prochain combat entre Fury et Wilder, pourrait se tenir en Chine