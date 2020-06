Omnisport

Boxe : Mike Tyson, Mohamed Ali... Tyson Fury lâche une énorme punchline !

Publié le 18 juin 2020 à 11h35 par B.C. mis à jour le 18 juin 2020 à 11h42

Alors qu'il devrait combattre Anthony Joshua en 2021 après un dernier affrontement contre Deontay Wilder, Tyson Fury estime qu'aucune des grandes légendes de la boxe n'aurait pu le battre en leur temps.

La reprise s'annonce chargée pour Tyson Fury. Alors que la boxe est à l'arrêt en raison de la crise du coronavirus, le troisième combat entre le Gypsy King et Deontay Wilder devrait avoir lieu à la fin de l'année 2020, avant que Tyson Fury affronte Anthony Joshua en 2021 pour une rencontre 100% britannique. Dernièrement, le champion WBC des poids lourds avait également annoncé avoir été approché pour se mesurer à Mike Tyson, déterminé à retrouver le ring pour des combats caritatifs. Invité de l'émission "What Went Down" de BT Sport, Tyson Fury estime qu'il ne ferait qu'une bouchée d' Iron Mike et des autres légendes de la discipline.

« Je suis le plus grand combattant qui n'ait jamais vécu »