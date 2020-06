Omnisport

Boxe : Tyson Fury critique la communication de Joshua !

Publié le 16 juin 2020 à 14h35 par A.C.

Tyson Fury a réagi à la polémique qui frappe Anthony Joshua actuellement, pointant notamment du doigt sa communication.

La crise sociale actuelle a un gros impact sur le sport. Plusieurs grands noms se sont en effet positionnés pour la lutte contre le racisme et cela a été le cas d’Anthony Joshua. Les champions du monde WBA, WBO et IBF a participé en béquilles à une marche dans sa ville natale de Watford. Lors de cette marche, il a notamment fait un long discours, condamnant les discriminations dans leur ensemble... mais a également eu une phrase qui a créé la polémique. Plusieurs observateurs ont en effet pointé du doigt le fait que Joshua ait exhorté à les noirs à investir uniquement dans des commerces détenus par des noirs et donc délaisser les autres. Il a ainsi été taxé lui-même de raciste...

« Le truc avec Joshua, c’est qu’il a toujours Eddie Hearn pour parler à sa place »