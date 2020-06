Omnisport

Boxe : Un contrat pharaonique pour Fury et Joshua ?

Publié le 11 juin 2020 à 20h35 par A.C.

Avec leurs deux combats programmés pour 2021, Tyson Fury et Anthony Joshua pourraient toucher un véritable pactole.

On y est ! Après des années de spéculations, ont tient le grand affrontement de la boxe britannique. Tyson Fury et Anthony Joshua ont trouvé un accord pour s’affronter en 2021. Ce combat pourrait être pour la réunification de des titres de champion du monde poids lourd, si Fury gagne face à Deontay Wilder et que Joshua ne perd pas ses ceintures face à Kubrat Pulev. Il n’y aura d’ailleurs pas un, mais bien deux combats entre les deux boxeurs, ce qui fait déjà saliver les fans.

Un gain total qui pourrait atteindre les 210M$ !