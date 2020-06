Omnisport

Boxe : Tyson Fury s’enflamme pour les combats contre Anthony Joshua !

Publié le 10 juin 2020 à 21h35 par Th.B.

Ce n’est pas encore officiel, mais un accord de principe entre les clans Fury et Joshua pour deux combats a été trouvé. Heureux d’apprendre cette nouvelle, Tyson Fury s’en est réjouit sur ses réseaux sociaux tout en glissant une petite pensée à Deontay Wilder et Anthony Joshua.

« Il est juste de dire qu’ils sont d’accord sur les termes financiers. On a parlé à MTK (équipe de management de Fury, ndlr) en leur donnant l’assurance que tous les détails étaient approuvés de notre côté. Et ils le sont du sien aussi. En principe, ils sont d’accord. Pour deux combats. Nous n’avons pas signé les contrats car il y a encore des choses à régler ». Voici le message qu’Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, a livré à Sky Sports ce mercredi. Deux combats auront donc lieu entre Tyson Fury et Anthony Joshua, à condition que le premier vienne à bout de Deontay Wilder et l’autre de Kubrat Pulev. Pour The Gypsy King , cet accord est une très bonne nouvelle puisqu’il mettra en scène « le plus grand combat de l’histoire britannique de la boxe ».

« Tyson Fury contre Anthony Joshua, l’année prochaine »