Omnisport

Boxe : Le clan Joshua annonce deux combats face à Tyson Fury !

Publié le 10 juin 2020 à 19h35 par Th.B.

Alors qu’Anthony Joshua va se mesurer à Kubrat Pulev et que Tyson Fury rencontrera Deontay Wilder pour la troisième fois, le promoteur d’AJ a fait part d’un accord presque total, les contrats n’étant pas encore signés, pour deux combats entre Joshua et Fury.

« Sans aucun doute, le combat que je veux est Tyson Fury, il possède quelque chose que je veux, il est sur ma liste des gars à abattre » . Voici le deuxième message en deux mois d’intervalle qu’Anthony Joshua faisait passer à Tyson Fury récemment. Le champion du monde poids lourds aux trois ceintures cherche à devenir incontesté et compte bien se mesurer au Gypsy King pour y parvenir. Et les demandes d’ AJ ont été entendues. Promoteur du boxeur britannique, Eddie Hearn a annoncé une grande nouvelle aux amateurs de boxe en évoquant deux combats entre Joshua et Fury.

« En principe, ils sont d’accord pour deux combats »