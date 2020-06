Omnisport

Boxe : Tony Yoka revient sur le décès de George Floyd !

Publié le 7 juin 2020 à 20h35 par Th.B.

Alors qu’il avait prôné le soulèvement suite à l’homicide de George Floyd, Tony Yoka s’est toujours dit très marqué par cette tragédie qui relève d’un problème très profond.

Mort par strangulation après un étouffement du désormais ancien policier Derek Chauvin, George Floyd a engendré un soulèvement mondial et a donné encore plus d’ampleur au Black Lives Matter, à la suite de la diffusion des images de la scène, filmée par des témoins oculaires. Sur les réseaux sociaux, après avoir senti la colère le submerger, Tony Yoka avait publié fin mai un virulent message concernant cette tragédie. « Pourquoi tu filmes' (...) Il faut nous protéger entre nous. (...) Personne ne se lèvera pour nous. C'est à nous de faire ce qu'il faut. Peut importe ce qui se dira après ce post, brûlez tout, niq*** tout. Je ne reviendrai pas sur ma parole tant qu'on ne sera pas considérés comme leurs semblables. Put*** j'ai la haine Je ne sais pas quoi dire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça fait des siècles que l'on se retrouve dans cette situation ». Interrogé par la journaliste Marie Portolano lors du Canal Sports Club , Tony Yoka est revenu sur la disparition de George Floyd.

« Forcément toujours touché, toujours marqué »