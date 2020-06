Omnisport

Boxe : Un combat contre Mike Tyson ? Le clan Fury n’y croit pas !

Publié le 9 juin 2020 à 15h35 par A.C.

Bob Arum, promoteur de Tyson Fury, s’est exprimé au sujet d’un possible combat entre le Britannique et Mike Tyson.

C’était un rêve, mais peu à peu, ça semble devenir une réelle possibilité. A 53 ans, Mike Tyson pourrait reprendre du service. La légende vivante de la boxe s’est en effet montrée très en jambe sur les réseaux sociaux et plusieurs combats contre son ancien rival Evander Holyfield, seraient d’ores et déjà en préparation. Certaines sources ont également annoncé un possible combat entre Tyson et l’un des gros noms de la catégorie poids-lourds, comme Tyson Fury ou Anthony Joshua.

« Mike Tyson contre Fury ? Franchement, c’est une blague »