Omnisport

Boxe : Le clan Tyson Fury annonce du lourd pour la suite !

Publié le 2 juin 2020 à 19h35 par Th.B.

Alors qu’il semble de retour au sommet après son succès face à Deontay Wilder, Tyson Fury devrait bénéficier d’un contrat stratosphérique pour son prochain deal selon son co-promoteur Frank Warren.

« Pourquoi s'en aller alors que je suis encore jeune ? J'espère que je vais boxer jusqu'à ce que j'aie une bonne discussion avec toute l'équipe et que nous décidions tous qu'il est temps de partir, pendant que je suis au sommet, et ensuite naviguer vers le coucher du soleil, et qui sait ce qui se passera après cela » . Voici le message que Tyson Fury faisait passer récemment lors d’un entretien accordé à Sky Sports. Après sa victoire en sept rounds face à Deontay Wilder en février dernier, The Gypsy King est devenu le champion du monde des poids en s'adjugeant la ceinture WBC. Après son deal actuel de 90M€ avec Top Rank , dans lequel il lui reste deux combats, Tyson Fury devrait recevoir le meilleur deal jamais proposé d’après son co-promoteur.

« Le plus grand personnage de la boxe mérite le plus gros contrat »