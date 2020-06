Omnisport

Boxe : L’incroyable punchline de Tyson Fury !

Publié le 10 juin 2020 à 15h35 par A.C.

Tyson Fury, champion du monde WBC des poids lourds, semble plus motivé que jamais.

La crise sanitaire du COVID-19 a retardé les choses, mais tout devrait rentrer dans l’ordre d’ici les prochains mois... avant une année 2021 qui s’annonce titanesque. Les fans de boxe pourraient en effet voir un combat de réunification des titres 100% anglais entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Le retour aux affaires de Mike Tyson et d’Evander Holyfield sera également une des principales attractions, alors qu’en France, on espère enfin voir Tony Yoka montrer ce qu’il vaut vraiment, pour tutoyer les meilleurs.

« Je suis le plus grand combattant qui n’ait jamais vécu sur cette terre »

La principale attraction sera toutefois Tyson Fury. Après nous avoir impressionné lors de son double combat face à Deontay Wilder, il pourrait en effet mettre un terme aux débats avec un troisième combat, pour ensuite affronter Anthony Joshua. Au micro de BT Sports , il a d’ailleurs tenu à prévenir ses futurs adversaires. « Il n’y a pas eu un seul poids lourd de la dernière génération qui aurait pu m’atteindre, ou me battre » a lancé Fury. « Je suis le plus grand combattant qui n’ait jamais vécu sur cette terre ». Voilà, Joshua et Wilder sont prévenus...

