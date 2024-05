PSG : Un clash révélé en direct pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois très décevant mardi soir avec le PSG contre le Borussia Dortmund, Kylian Mbappé disputait son dernier match européen avec le club de la capitale avant de s’en aller libre cet été. Daniel Riolo s’est lâché sur son cas en direct sur RMC, pointant notamment du doigt l’énorme malaise qui règne en interne entre Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG n’a pas réussi à créer l’exploit mardi soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (0-1), et quitte donc la compétition avec d’énormes regrets. C’est notamment le cas pour Kylian Mbappé, qui disputait donc son tout dernier match européen avec le PSG, lui qui a décidé de ne pas prolonger son contrat et s’en ira libre à l’issue de la saison.

« Mbappé et Al-Khelaïfi ne s’adressent plus la parole »

En direct dans l’After Foot sur RMC Sport après la rencontre, Daniel Riolo s’est longuement confié sur l’épineux cas Mbappé au PSG et évoque notamment un clash en interne avec son président, Nasser Al-Khelaïfi : « Mbappé et le président ne s’adressent même plus la parole. Ce sont des étrangers. C’est censé être la star et c’est un étranger au club » , constate Riolo.

« Il fallait le laisser partir quand il y avait l’argent »