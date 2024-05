L’OM victime d’une scène complètement folle

Thibault Morlain

La saison de Ligue 1 est désormais terminée et l’OM s’est donc classé à la huitième place. Désormais, il n’y a plus aucune chance pour que le club phocéen dispute une Coupe d’Europe la saison prochaine. La victoire face au Havre n’y aura rien changé, mais voilà que cela aurait pu se passer différemment sans cette scène lunaire qui a nui à l’OM.

Avant la 34ème et dernière journée de Ligue 1, l’OM avait encore un infime espoir de jouer une Coupe d’Europe la saison prochaine. Le club phocéen n’avait toutefois pas son destin entre ses mains. Tandis que l’OM devait s’imposer face au Havre, il fallait espérer dans le même temps, une défaite de l’OL, qui jouait face à Strasbourg, ou du RC Lens, qui était opposé à Montpellier.



Mercato - OM : Rendez-vous au sommet pour le prochain entraîneur https://t.co/WTj0aunxMT pic.twitter.com/BFkhx0zJXt — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

L’OM l’emporte face au Havre

De son côté, l’OM a rempli sa part du contrat. En effet, les joueurs de Jean-Louis Gasset ont terminé la saison sur une victoire face au Havre (1-2) grâce à Aubameyang et Murillo. Du côté de Marseille, les regards étaient alors tournés vers les résultats de Lens et de l’OL.

Le loupé d’Emegha

Tandis que le RC Lens a fait match nul contre Montpellier (2-2), la bonne nouvelle pour l’OM aurait pu venir grâce à Strasbourg. Si l’OL s’est finalement imposé (2-1), ça aurait pu différent si Emanuel Emegha n’avait pas loupé son penalty alors que le score était de 1-1. Mais voilà que le Néerlandais s’est manqué. Et fait incroyable, l’attaquant de Strasbourg a tiré du gauche alors qu'il est droitier. De quoi faire rager à Marseille…