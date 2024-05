Primes, équipe… C’est la folie dans le vestiaire de l’OM !

La rédaction

Président emblématique de l’OM dans les années 90, Bernard Tapie a fini par revenir quelques années plus tard. En effet, à la demande de Robert Louis-Dreyfus, il revient en 2001 en tant que directeur sportif. Joueur de l’OM à l’époque, Franck Jurietti raconte à quel point c’était la folie dans le vestiaire avec Tapie.

N’y arrivant pas à l’AS Monaco, Franck Jurietti rejoindra l’OM dans le cadre d’un prêt pour finir la saison 2001-2002. Au total, le défenseur central disputera 20 rencontres sous le maillot olympien. Jurietti aura notamment pu voir de plus près la folie de Bernard Tapie, alors directeur sportif de l’OM.



« Tapie barre trois noms et en met trois autres »

Pour L’Equipe , Franck Jurietti a livré ses anecdotes de vestiaire à l’OM avec Bernard Tapie. Il a alors raconté : « Monaco me prête à l'OM, en 2001. Quand j'arrive dans le vestiaire marseillais, Tomislav Ivic me demande : "Tu as déjà joué en D1, toi ?" Plus tard, à Metz (2-0, le 13 octobre 2001), il met son équipe en place sur un paperboard. (Bernard) Tapie, revenu à l'OM comme directeur sportif, barre trois noms et en met trois autres. Ivic n'a rien dit ».

« Combien vous voulez ? 50 000 € si on gagne ? »