Ce terrible aveu qui va rendre fou le PSG

Arnaud De Kanel

Mardi soir, le Borussia Dortmund s’est imposé sur la pelouse du Parc des Princes pour se hisser en finale de la Ligue des champions. Après le match, Edin Terzic ne cachait la sa joie mais également son étonnement assurant que s’ils rejouaient le match 10 fois, le PSG l’emporterait probablement à chaque fois.

Le rêve a subitement pris fin mardi soir pour le PSG, qui s'est incliné au Parc des Princes face au Borussia Dortmund (0-1). Une rencontre frustrante puisque les joueurs de Luis Enrique ont touché les montants à quatre reprises et se sont procurés de nombreuses occasions. Edin Terzic reconnaît d'ailleurs que la réussite était du côté de son équipe.

Terzic est conscient de la réussite du Borussia

« C’est surréel. On a réussi à le faire. Nous avons mérité de jouer la finale de la Ligue des champions. On a su affronter cette équipe du PSG qui développe une telle force, et si nous y sommes arrivés c’est grâce à ce travail d’équipe. La chance était de notre côté. Je suis très très fier de mon équipe, du staff et de tout le club. Pour moi, c’est vraiment la joie qui prédomine. On aurait espéré faire une meilleure saison en championnat. J’ai eu des difficultés avant ce match, mais nous sommes parvenus à nous qualifier », lâche l’entraîneur du Borussia Dortmund en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Si on avait joué ce match 10 fois, on ne l’aurait peut-être pas gagné 10 fois»