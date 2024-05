Un joueur du PSG dézingué après le fiasco

Jean de Teyssière

Mardi soir, le PSG s'est pris un véritable mur jaune sur la tête face au Borussia Dortmund. Considéré comme grand favori pour accéder à la finale face au cinquième de la Bundesliga, le PSG s'est finalement incliné 2-0 sur l'ensemble des deux matchs. La défaite au Parc des Princes lors de la demi-finale retour (0-1) porte un peu le sceau de Lucas Beraldo, coupable sur le but de Mats Hummels, qui est très critiqué par Olivier Echouafni.

Le PSG ne verra pas Wembley le 1er juin prochain. A sa place, le Borussia Dortmund ira affronter soit le Bayern Munich, soit le Real Madrid. Au Parc des Princes, les hommes d'Edin Terzic se sont imposés 1-0, comme au match aller et semblent avoir été les seuls à avoir compris l'importance de l'enjeu.

«Celui qui prend Hummels au marquage sur le corner a tout juste 20 ans»

Dans une interview accordée au Parisien , Olivier Echouafni, ancien entraîneur du PSG féminines s'est exprimé sur l'élimination du club de la capitale en demi-finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, pointant notamment du doigt Lucas Beraldo : « Celui qui marque a presque 40 ans, Mats Hummels, celui qui le prend au marquage sur le corner a tout juste 20 ans, Lucas Beraldo. Dans ces matchs-là, il y a besoin d’expérience et le Borussia en a, alors que le PSG en manque cruellement. Ça fait une vraie différence, on l’avait déjà vu au match aller. On sait qu’une des forces de Dortmund, ce sont les phases arrêtées, avec beaucoup de joueurs qui culminent à 1,90 m. Et ils en ont profité. »

«Celui qui a encore été le plus en difficulté, c’est Lucas Beraldo»