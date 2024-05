PSG : «Crâneur», Luis Enrique prend cher après Dortmund !

Axel Cornic

Interrogé par France Info, Bixente Lizarazu est revenu sur l’élimination du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions (2-0 sur l’ensemble des matchs). Le Champion du monde 1998 n’a pas été tendre avec Luis Enrique, qui semblait pourtant être l’entraineur capable de mener le club parisien vers la deuxième finale de son histoire.

Les rêves européens du PSG ont été brisé sur la pelouse du Parc des Princes. Dans une ambiance folle, Kylian Mbappé et ses coéquipiers n’ont pas su renverser la tendance face au Borussia Dortmund, vainqueur à l’aller puis au retour. Au lendemain de cet échec, les critiques sont forcément nombreuses...

« Luis Enrique a fait le crâneur, à un moment donné, ça se paye »

C’est le cas avec Bixente Lizarazu, ancien latéral de l’équipe de France ainsi que du Bayern Munich. « Ils ont manqué totalement d’humilité. Depuis le tirage au sort, ils avaient la certitude qu’ils iraient en finale. Ils ont vraiment pris de haut le Borussia Dortmund » a-t-il déclaré, avant de s’attaquer à Luis Enrique. « Alors que tu as déjà perdu 1-0, il a dit que le seul mot en français qu’il connaissait était “on va gagner”. Il a fait le crâneur, à un moment donné, ça se paye ».

« On a bien vu qu’il n’était pas un génie tactique »