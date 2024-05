Mercato - PSG : Riolo désigne l’entraîneur parfait à la place de Luis Enrique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi soir, le PSG affrontait Dortmund au Parc des Princes dans ce match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions. Malheureusement le club de la capitale s'est incliné et voit encore ses rêves de coupe s'envoler. La faute peut-être à l'entraîneur Luis Enrique, pointé du doigt par Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC Sport.

En place du côté du PSG depuis l'été dernier, Luis Enrique ne sera pas celui qui mènera le club vers le succès en Ligue des Champions, du moins pas cette saison. Les Parisiens, en manque d'efficacité mardi soir, n'ont pas pu cacher leur déception et les réactions n'ont pas traîné. Dans le viseur après cette nouvelle défaite, Luis Enrique entre autres, qui pourrait être remplacé avant la fin de son contrat en juin 2025.

« J’aurais toujours un problème avec Luis Enrique »

Très en forme comme d'habitude sur les antennes de RMC , Daniel Riolo n'a pas manqué de pointer du doigt la contreperformance de Luis Enrique, estimant que ce dernier a été dépassé dans tous les domaines par Edin Terzic côté Dortmund. « J’aurais toujours un problème avec Luis Enrique. Il me fera toujours peur sur ses inventions » lance le journaliste.

Un remplaçant tout trouvé