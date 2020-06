Omnisport

Boxe : Le clan Fury s’enflamme pour le combat face à Joshua !

Publié le 9 juin 2020 à 17h35 par A.C.

Bob Arum, promoteur de Tyson Fury, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet du futur combat entre son protégé et Anthony Joshua.

C’est le combat que tout le monde veut voir. Depuis que Tyson Fury a pris la ceinture de champion du monde WBC à Deontay Wilder, la plupart des observateurs rêve d’un combat pour la réunification des titres poids lourds 100% Britannique. C’est en effet Anthony Joshua qui possède le reste des ceintures de champion du monde, qu’il a récupéré cette année à Andy Ruiz Jr. Des négociations ont débuté, mais la crise sanitaire a logiquement retardé les choses...

« Cet énorme combat entre Fury et Joshua aura lieu l’année prochaine »