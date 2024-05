Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a laissé filer un crack !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le Real Madrid lors du dernier mercato estival pour 20M€, Arda Güler était également courtisé par le PSG. Mais Nasser Al-Khelaïfi a finalement été devancé par Carlo Ancelotti, son ancien coach à Paris, qui a réussi à se montrer plus convaincant avec le jeune milieu offensif turc. Ce dernier se livre sans détour sur son choix.

Miné par des pépins physiques pour sa première saison avec le Real Madrid, Arda Güler (19 ans) reste néanmoins considéré comme un véritable crack. Le jeune milieu offensif turc avait été recruté lors du dernier mercato estival en provenance de Fenerbahçe pour 20M€, et il avait l’embarras du choix pour son transfert puisque d’autres cadors européens, comme le PSG, étaient annoncés sur ses traces.

Arda Güler justifie son choix

Mais finalement, Arda Güler a donc privilégié le Real Madrid, et il s’est confié sur ce choix dans un entretien accordé à Kafa Sports : « Pourquoi ai-je choisi le Real Madrid plutôt que le PSG, le Bayern, Barcelone ? Depuis mon enfance, beaucoup d'enfants rêvent de jouer pour ce club, le plus grand club du monde. C'est comme une famille et ils m'ont proposé un projet à long terme. Dès que nous nous sommes assis à la table, tout était décidé. Ça s’est fait très rapidement. J'ai regardé des vidéos du Real sur YouTube et maintenant je m'entraîne avec eux. Le Real m'a dit que Modric m'aiderait. J'ai été très impressionné parce que c'est un joueur incroyable et qu'il est toujours très important », indique le joueur du Real Madrid.

Al-Khelaïfi devancé par Ancelotti