Omnisport

Boxe : Tony Yoka recadre Raphaël Tronché pour un combat !

Publié le 7 juin 2020 à 23h35 par Th.B.

Alors que Raphaël Tronché a envoyé un message à Tony Yoka pour une confrontation, le champion olympique de 2016 a glissé un tacle au boxeur français.

« Mon offre tien toujours : 250 000€. (…) Yoka me dénigre, mais si je suis si nul que ça, il n’y a aucun risque. Viens me boxer. Tu repartiras les quatre fers en l’air ». Voici le témoignage que Raphaël Tronché avait confié à L’Équipe le 3 juin dernier. L’ancien champion de France des poids lourds ne lâche pas l’affaire et veut son combat contre Tony Yoka. Le principal intéressé a néanmoins tenu à mettre les choses au clair au micro de Canal+ ce dimanche.

« Parler c’est beau, mais il faut donner au public ce qu’il veut »