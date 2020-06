Omnisport

Boxe : Tronché reprend Yoka de volée !

Publié le 3 juin 2020 à 10h35 par A.C.

Raphaël Tronché, ancien champion de France des poids-lourds, a sèchement taclé Tony Yoka.

La situation actuelle aux États-Unis, avec la mort tragique de George Floyd, a mobilisé un grand nombre de sportifs. C’est le cas de LeBron James, Thierry Henry, ou encore Lewis Hamilton, qui ont fait des sorties remarquées et remarquables sur le sujet des égalités. Ce n’est pas vraiment le cas de Tony Yoka. Le boxeur français a en effet publié un message sur son compte Instagram , effacé depuis, qui a soulevé la polémique. « Peu importe ce qui se dira après ce post, brûlez tout, niq*** tout. (…) Put*** j'ai la haine Je ne sais pas quoi dire. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Ça fait des siècles que l'on se retrouve dans cette situation » avait écrit Yoka, sur le réseau social.

« Qui ira éteindre les incendies que Yoka incite à allumer ? C'est lui qui ira réparer les arrêts de bus fracassés ? Lui qui ira calmer les jeunes des quartiers ? »