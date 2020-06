Omnisport

Boxe : Tronché défie encore Yoka !

Publié le 3 juin 2020 à 15h35 par A.C.

Raphaël Tronché, ancien champion de France des poids-lourds, a lancé un nouveau défi à Tony Yoka.

Tony Yoka, considéré comme la tête d’affiche de la catégorie poids-lourds française à l’international, ne fait pas l’unanimité. Un grand nombre d’observateurs estiment en effet que le boxeur de 28 ans stagne, qu’il choisit des mauvais adversaires, trop faibles pour progresser et, surtout, qu’il est encore à des années lumières des meilleurs, comme Tyson Fury, Deontay Wilder ou Anthony Joshua. Pourtant, Yoka avait à un moment présenté un plan de carrière précis, en commençant par le titre de champion de France, à l’époque détenu par Raphaël Tronché.

« Mon offre tient toujours »