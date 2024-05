PSG : Mbappé appelé à la rescousse… en Chine ?

Au-delà d’avoir une équipe de football reconnue dans le monde entier désormais, le PSG a également des équipes dans de nombreux domaines. On peut penser au handball, au judo, mais le club de la capitale a également un pied dans… le monde du jeu vidéo. Le PSG Talon dispute ainsi actuellement le MSI, tournoi mondial de League of Legends. Et alors que ça a mal commencé pour eux, Kylian Mbappé a été interpellé.

Les meilleures équipes du monde sur League of Legends sont actuellement en Chine, à Chengdu, pour disputer le MSI, le Mid-Season Invitational. Un tournoi qui a commencé ce mercredi 1er mai avec le début du play-in. Et le premier match de la journée opposait alors l’équipe américaine de FlyQuest à la formation venue de Hong-Kong, PSG Talon.

Présente en Chine avec des ambitions pour ce MSI, le PSG Talon a toutefois chuté dès sa première confrontation de la compétition. Malgré une victoire dans le premier match du BO face à FlyQuest, le PSG Talon a ensuite concédé les deux games suivantes. Le tournoi n’est toutefois pas terminé pour eux puisqu’ils sont reversés dans le Lower Bracket où ils affronteront Estral Esports, qui a perdu ce mercredi face à T1 et Faker.

They might have to sub in @KMbappe if the rematch happens #MSI2024