Boxe : Tyson Fury promet l’enfer à Anthony Joshua !

Publié le 12 juin 2020 à 20h35 par A.C.

Tyson Fury s’est déjà projeté sur son combat face à Anthony Joshua, qui devrait se dérouler en 2021.

C’est la grande annonce de ces derniers jours. Eddie Hearn a révélé avoir trouvé un accord pour l’organisation d’un combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Il n’y aura d’ailleurs pas un seul affrontement en 2021 entre les deux boxeurs, mais bien deux ! Le promoteur de Joshua a expliqué que le lieu du combat n’a pas encore été décidé, alors que dans le camp de Fury on a dévoilé le pactole qui attend les deux boxeurs. La bourse du premier combat serait en effet comprise entre 60 et 70M$, tandis que celle du second combat devrait atteindre pas moins de 140M$.

« Je suis un meilleur puncheur que Joshua »