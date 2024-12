Un «crack» a signé à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM a été contraint de recruter un gardien cet été pour remplacer Pau Lopez, c'est finalement Geronimo Rulli qui a débarqué. Le portier argentin, réclamé par Roberto De Zerbi, réalise d'ailleurs un très gros début de saison. Au point que Neal Maupay n'hésite pas à le qualifier de crack.

L'arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM a provoqué de nombreux changements, notamment pour le poste de gardien de but. Pau Lopez a été poussé au départ, remplacé par Geronimo Rulli. Et le portier argentin réalise un excellent début de saison qui ne passe inaperçu dans le vestiaire comme le souligne Neal Maupay.

Mercato : Un dossier réglé à «100%», l'énorme annonce du PSG https://t.co/QU2GFgykBt pic.twitter.com/0FKDdfDkPE — le10sport (@le10sport) December 4, 2024

Maupay est fan de Rulli

« Rulli ou Pickford ? Y’a pas photo, Geronimo c’est un crack. Je vous l’ai dit la semaine dernière, les gars ! Rulli, c’est le meilleur gardien de Ligue 1. Il est trop fort », lance l'attaquant de l'OM lors d'un live organisée sur sa chaîne Twitch. Un avis visiblement partagé par Roberto De Zerbi qui ne tarrissait pas d'éloges pour Geronimo Rulli après la victoire contre l'AS Monaco dimanche (2-1).

«Geronimo c’est un crack»

« Oui, je pense avoir un grand gardien, un grand homme, un grand leader, et on est vraiment chanceux de l'avoir (…) C'est surtout du bonheur pour mes joueurs. Je veux qu'ils expriment leurs qualités. Je sentais la responsabilité de ne pas pouvoir les aider à les mettre à 100 %. Je m'attache à mes joueurs. Je ne suis pas objectif quand je parle d'eux, je suis plus optimiste et positif, mais ça m'attristait de les voir à 30 ou 20% de leurs capacités », confiait le coach de l'OM en conférence de presse.