Mercato - PSG : Le Qatar confirme deux grandes signatures !

Alors que le PSG s'est lancé dans un nouveau projet, Nasser Al-Khelaïfi semble très satisfait au point d'annoncer sa volonté de poursuivre sur le long terme avec Luis Enrique et Luis Campos dont les contrats s'achèvent en juin prochain. Une façon de confirmer leurs deux prolongations ?

Depuis l'été 2023, le PSG a décidé d'opérer un virage impressionnant dans son projet, en se séparer de nombreuses stars, à l'image de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, afin de miser sur des talents à fort potentiel, espérant ainsi avoir la meilleure équipe dans les années à venir. Un projet confié à Luis Enrique et Luis Campos, dont les contrats s'achèvent en juin prochain. Cependant, le discours de Nasser Al-Khelaïfi laisse entendre que les deux hommes forts du secteur sportif parisien sont à Paris pour longtemps.

Mercato : Un dossier réglé à «100%», l'énorme annonce du PSG https://t.co/QU2GFgykBt pic.twitter.com/0FKDdfDkPE — le10sport (@le10sport) December 4, 2024

Al-Khelaïfi vend la mèche pour Luis Enrique...

« À mon avis, nous avons le meilleur entraîneur du monde en ce moment. Il construit un projet pour l’avenir. Les résultats comptent, mais nous restons concentrés sur notre projet », lâche le président du PSG dans des propos accordés à Sky Allemagne. Mais au-delà de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi veut que son projet s'inscrive sur le long terme, y compris avec Luis Campos.

... et Luis Campos ?

« Nous avons tellement changé au club ces dernières années, nous construisons un collectif sur et en dehors du terrain, nous avons renforcé l'institution, nous avons ouvert le meilleur centre d'entraînement du monde à Poissy, a listé le président qatarien. J'ai une confiance absolue dans le projet, l'entraîneur, le conseiller sportif (Luis Campos) et notre équipe, et nous continuerons à évoluer. Et quand les temps sont durs, on se soutient les uns les autres, c'est ce que fait un bon club, c'est ce que font aussi nos supporters qui sont incroyables », ajoute le dirigeant qatari.