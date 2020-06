Omnisport

Décès : Le journaliste Jean-Guillaume Daunizeau nous a quittés

Publié le 23 juin 2020 à 16h40 par La rédaction mis à jour le 23 juin 2020 à 16h43

C’est avec une immense et profonde tristesse que la rédaction du 10 Sport a appris le décès soudain de son journaliste, Jean-Guillaume Daunizeau.

Jean-Guillaume est entré au 10 Sport à la suite de ses études en école de journalisme, à Nice puis à Paris, en 2015. Véritable passionné de Foot, de Formule 1 et de Cyclisme, ce Breton d’adoption a su transmettre son amour pour le sport à ses collègues et ceux qui avaient le plaisir de le lire. Un mordu du Stade Rennais incapable de ne pas vous parler de la dernière victoire de ses Rouge et Noir en finale de la Coupe de France, le 27 avril 2019, face au PSG… Journaliste de la rédaction web du 10 Sport, Jean-Guillaume nous a soudainement quittés le 18 juin. Il venait d’avoir 35 ans.



Guillaume, Arthur, Thibault, Bernard, Thomas, Axel, Amadou, Hadrien, Dan, Alexandre, Kevin, Ludovic et Alexis ont une immense pensée pour ses parents, sa sœur, sa famille et tous ceux qui l’aiment profondément.