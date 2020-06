Omnisport

Boxe : Le combat Anthony Joshua - Tyson Fury en danger ?

Publié le 17 juin 2020 à 21h35 par Th.B.

Alors que le promoteur d’Anthony Joshua, Eddie Hearn, a annoncé un accord de principe avec le clan Tyson Fury pour deux combats à partir de 2021, le challenger WBO de Joshua pourrait bien compromettre ces plans.

« En principe, ils sont d’accord. Pour deux combats. Nous n’avons pas signé les contrats car il y a encore des choses à régler, on regarde notamment pour les lieux et les dates, mais on va dans le bon sens » . Voici le message qu’Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, a fait passer à Sky Sports le 10 juin dernier. Dans la foulée de la déclaration du clan Joshua, Tyson Fury s’enflammait pour cette nouvelle qualifiant ces combats comme étant les plus grands de « l’histoire britannique de la boxe britannique ». Néanmoins, les deux boxeurs anglais ont des challengers pour leurs ceintures chez les lourds. Dillian Whyte a déjà revendiqué son droit d’affronter Tyson Fury pour le titre de WBC. Par le biais de son promoteur, Oleksandr Usyk en a fait de même avec Anthony Joshua et la ceinture WBO.

« Soit Joshua combat d'abord Usyk, soit il combat Fury sans la ceinture WBO »