Omnisport

Omnisport : Cette nouvelle annonce sur les Jeux olympiques de Tokyo !

Publié le 10 juin 2020 à 23h35 par D.M.

Patron des Jeux olympiques de Tokyo, Toshiro Muto a indiqué qu’une annulation n’était pas à l’ordre du jour, mais que la compétition pourrait être « simplifiée ».

La crise sanitaire a provoqué l’annulation de nombreuses grandes compétitions sportives à l’instar de l’Euro 2020 ou encore des Jeux olympiques de Tokyo. Prévue initialement cet été, la prochaine olympiade se déroulera finalement du 23 juillet au 8 août 2021. Toutefois, les JO ne pourront avoir lieu seulement si la situation sanitaire s’améliore dans le monde. Patron des Jeux olympiques de Tokyo, Toshiro Muto a d’ores et déjà exclu un nouveau report : « Nos partenaires japonais et le Premier ministre m'ont dit très clairement que le Japon ne pourrait pas gérer un report au-delà de l'été prochain au plus tard. Vous ne pouvez pas reporter tout cela indéfiniment comme vous le pourriez avec un tournoi de tennis ou un match de football. »

« Les JO ne se feront pas avec une grande splendeur »