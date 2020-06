Omnisport

Boxe : Le clan Fury fixe une date pour le combat face à Wilder !

Publié le 6 juin 2020 à 12h35 par Th.B.

Pour clore la trilogie Wilder/Fury, les promoteurs de chaque camps travaillent afin de trouver un endroit pour mettre en place le troisième combat entre les deux boxeurs. La Chine et Macao, ce serait une possibilité d’après le clan Fury pour le mois de novembre.

En février dernier, soit un peu plus d’un an après le premier combat entre les deux boxeurs, Tyson Fury remportait son duel face à Deontay Wilder en sept rounds. Pour le troisième et dernier combat de cette trilogie, cette confrontation devrait avoir lieu à la fin de l’année 2000, afin que la vague du Covid-19 puisse être de l’histoire ancienne. Et afin de ne pas prendre de risques, le clan Fury songerait à la Chine. À Macao, il n y a plus de cas recensés depuis des mois d’après Bob Arum. Un endroit qui est pris en considération. Le co-promoteur du champion du monde des lourds WBC a fait le point pour un combat dans les deux derniers mois de l’année civile.

« Nous allons essayer de le faire en novembre ou en décembre »