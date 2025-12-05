OM : Le scandale raciste qui éclate au grand jour !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Adil Rami fait éclater une affaire de racisme qui risque de beaucoup faire parler ! En effet, le champion du Monde 2018 avoue avoir été insulté à plusieurs reprises par un ancien défenseur argentin qui a notamment porté le maillot de l'OM et qui l'aurait traité de « sale arabe » à plusieurs reprises dans sa carrière.

Dans un live Twitch diffusé cette semaine, Adil Rami a fait de terribles révélations sur des scènes racistes dont il a été victime à plusieurs reprises en Ligue 1 de la part du même joueur. Sans dévoiler l'identité du coupable en question, l'ancien joueur de l'équipe de France indique qu'il s'agissait d'un défenseur central argentin passé par l'OM et l'OGC Nice notamment au cours de sa carrière.

« Sale arabe », Rami victime de racisme « Combien de fois on m’a dit ‘sale arabe’ ? Un jour, à Lille, alors que j’avais ma propre voiture, on m’a dit : ‘va rendre la voiture sale bougnoule.’ Je risque aussi d’en choquer plus d’un, mais il y a eu ce défenseur, qui était à l’OM, et qui après est passé à Nice, il parlait suffisamment bien français pour me dire deux-trois fois : ‘sale arabe’. À ce moment-là, s’il y avait eu un peu plus de maturité, il aurait été suspendu longtemps ce joueur », révèle Adil Rami sur ce fameux joueur passé notamment par l'OM.