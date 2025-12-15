De l'OM au PSG : Trahison imminente ? Il déballe tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Par le passé, plusieurs joueurs ont porté les couleurs des deux ennemis historiques que sont le PSG et l'OM. Pierre-Emile Hojbjerg est contractuellement un Marseillais depuis sa signature à l'été 2024. Pourrait-il aller chez le rival ? Il a répondu pendant son interview à Onze Mondial.

Pierre-Emile Hojbjerg a du sang français coulant dans ses veines de par l'héritage que lui a laissé sa mère. Pourtant, c'est bien au Danemark que le milieu de terrain a fait ses classes avant de se lancer au Bayern Munich et de briller en Angleterre pendant huit saisons à Southampton et Tottenham.

«Quand tu joues à Marseille, tu joues à Marseille, et basta» A l'été 2024, Pierre-Emile Hojbjerg est venu apporter son expérience à l'OM en suivant le sillage de Roberto De Zerbi lui aussi arrivé de Premier League après son départ de Brighton. En interview avec Onze Mondial, le Norvégien a vu son allégeance envers l'Olympique de Marseille être testée. Pas de quoi le déstabiliser. « Jouer un jour au PSG ? (Rire). Évidemment, non. Quand tu joues à Marseille, tu joues à Marseille, et basta ».