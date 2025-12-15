De l'OM au PSG : Trahison imminente ? Il déballe tout !

Par le passé, plusieurs joueurs ont porté les couleurs des deux ennemis historiques que sont le PSG et l'OM. Pierre-Emile Hojbjerg est contractuellement un Marseillais depuis sa signature à l'été 2024. Pourrait-il aller chez le rival ? Il a répondu pendant son interview à Onze Mondial.
Pierre-Emile Hojbjerg a du sang français coulant dans ses veines de par l'héritage que lui a laissé sa mère. Pourtant, c'est bien au Danemark que le milieu de terrain a fait ses classes avant de se lancer au Bayern Munich et de briller en Angleterre pendant huit saisons à Southampton et Tottenham.
«Quand tu joues à Marseille, tu joues à Marseille, et basta»
A l'été 2024, Pierre-Emile Hojbjerg est venu apporter son expérience à l'OM en suivant le sillage de Roberto De Zerbi lui aussi arrivé de Premier League après son départ de Brighton. En interview avec Onze Mondial, le Norvégien a vu son allégeance envers l'Olympique de Marseille être testée. Pas de quoi le déstabiliser. « Jouer un jour au PSG ? (Rire). Évidemment, non. Quand tu joues à Marseille, tu joues à Marseille, et basta ».
«Finir à Marseille, ça peut être une possibilité»
Affirmant son affection envers l'OM qu'il ne compte pas transformer pour porter un jour la tunique du PSG, Pierre-Emile Hojbjerg s'est projeté sur l'idée d'une éventuelle retraite en tant que joueur de l'Olympique de Marseille. « J’ai 30 ans, j’ai encore du temps avant de finir ma carrière. Si on passe du bon temps, comme on l’a fait jusqu’à maintenant, finir à Marseille, ça peut être une possibilité. J’ai encore beaucoup d’années à jouer. On verra ».