PSG - Luis Enrique : La déclaration d’amour en public !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi prochain, le PSG disputera la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo grâce à sa victoire en Ligue des champions. Le club de la capitale a ébloui tout le monde à l'échelle internationale puisque même au Brésil ses exploits ont été suivis. L'entraîneur du club brésilien Filipe Luis, qui connaît bien Luis Enrique, est revenu sur le travail incroyable de l'Asturien.

Ancien joueur de l'Atlético de Madrid, Filipe Luis est devenu l'entraîneur de Flamengo l'an dernier. Il s'apprête à relever un grand défi en affrontant le PSG mercredi prochain, la meilleure équipe du monde selon lui. Dans sa carrière, il a déjà été opposé à Luis Enrique lorsque celui-ci entraînait le FC Barcelone. Il ne peut qu'avoir des compliments quand il voit ce qu'il a accompli au PSG.

« Quand je vois ça, je l’admire encore plus qu’avant » En réussissant à mener le PSG vers des sommets, Luis Enrique a impressionné tout le monde. Le club de la capitale a remporté sa première Ligue des champions sous sa houlette et Filipe Luis respecte beaucoup son travail. « Luis Enrique a créé une équipe formidable, c’est SON équipe et les joueurs adhèrent à cette philosophie. Gagner des titres avec différents clubs, c’est extrêmement dur et je l’admire énormément. Sur le terrain, on a eu des différends, j’ai même été expulsé contre son Barça, contre Messi, mais aujourd’hui, je vois tout ce qu’il a accompli. Et quand je vois ça, je l’admire encore plus qu’avant » confie-t-il avant de retrouver le PSG, d'après des propos rapportés par Foot Mercato.