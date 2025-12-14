Remplaçant d'Achraf Hakimi : Coup de théâtre au PSG !

Axel Cornic

Blessé à la cheville depuis le début de mois de novembre, Achraf Hakimi manque énormément au Paris Saint-Germain. Surtout parce que les Parisiens ont fait le choix fort de ne pas recruter de doublure au latéral droit marocain, lors du dernier mercato estival.

C’est exactement ce que l’on craignait. Durant tout l’été, les observateurs ne comprenaient pas pourquoi le PSG n’a pas souhaité recruter à certains postes fragilisés. C’est notamment le cas à celui de latéral droit, avec Achraf Hakimi qui est le seul véritable spécialiste du poste.

« En deuxième mi-temps, lui et Zabarnyi ont vraiment souffert » Ainsi, lorsque l’international marocain s’est blessé, Luis Enrique a été obligé de trouver des nouvelles options et il s’est notamment tourné vers Warren Zaïre-Emery, qui ne semble toutefois pas convaincre. « Zaïre-Emery a été vraiment bien en première mi-temps, dans ce qu'il apporte dans ce rôle hybride. Par contre, en deuxième mi-temps, lui et Zabarnyi ont vraiment souffert » a expliqué Walid Acherchour, sur RMC.