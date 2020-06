Omnisport

Boxe : La grande annonce du clan Fury pour la suite !

Publié le 27 juin 2020 à 12h35 par Th.B.

Alors que Daniel Kinahan était parvenu à poser les bases d’un accord pour deux combats avec Anthony Joshua, le conseiller du Gipsy King va prendre ses distances en raison de ses liens avérés avec le crime organisé.

« Salut à tous, je viens d’avoir Daniel Kinahan au téléphone. Il m’a tout juste informé que le plus grand combat de l’histoire britannique de la boxe vient d’être conclu. Félicitions à Dan, il a obtenu un contrat pour deux combats ». Voici le message que Tyson Fury faisait passer le 10 juin dernier sur ses réseaux sociaux. Depuis cette annonce, le premier ministre irlandais Leo Varadkar a incité à boycotter les retransmissions des combats en question entre les deux boxeurs, à cause des connexions avérées entre Daniel Kinahan et le crime organisé. De quoi pousser le clan Fury à prendre une grosse décision.

« Nous avons décidé que moi-même, Top Rank et Tyson mèneraient toutes les négociations pour les combats à l'avenir »