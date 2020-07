Omnisport

Omnisport : Annuler les JO de Tokyo ? Le CIO prend une position claire !

Publié le 10 juillet 2020 à 18h35 par A.D.

Le CIO a décidé de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo à l'été 2021 à cause du coronavirus. Pour Thomas Bach, il était, et il est toujours, hors de question d'annuler les JO.

Alors que le coronavirus a frappé le monde, les JO de Tokyo ont été reportés à l'été 2021. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Thomas Bach a été interrogé sur la possibilité d'annuler les Jeux. Comme l'a très clairement expliqué le président du CIO, il n'a jamais été question de n'annuler les JO et il ne veut d'ailleurs même pas penser à un tel scénario.

«Annuler les Jeux pour cause de force majeure aurait été plus facile»