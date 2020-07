Omnisport

Boxe : Mike Tyson se chauffe avec une star de l’UFC !

Publié le 7 juillet 2020 à 23h35 par A.C.

Mike Tyson, qui semble prêt à reprendre du service, pourrait bien en découdre avec un grand nom de l’UFC.

A 54 ans, Mike Tyson semble prêt à revenir sur les rings. La légende vivante américaine a récemment avoué avoir perdu plus de 20kg pour sa remise en forme et, sur les réseaux sociaux, il affiche une forme et des capacités incroyables pour son âge. Plusieurs sources assurent qu’il devrait retrouver son ancien grand rival Evander Holyfield pour des combats d’exhibition, mais Tyson a également été lié à des grands noms. Certains le voient combattre Tyson Fury, d’autres Deontay Wilder... mais finalement l’heureux élu pourrait être un autre.

Jones contre Tyson en UFC ?