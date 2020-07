Omnisport

Omnisport : Les JO de Tokyo à huis clos ? La réponse du CIO !

Publié le 10 juillet 2020 à 15h35 par A.D.

Reportés à l'été 2021 à cause du coronavirus, les JO de Tokyo pourraient être organisés à huis clos. Thomas Bach, président du CIO, s'est prononcé sur les chances de disputer les Jeux sans spectateurs.

Alors que le coronavirus a fait de sérieux dégâts, les Jeux Olympiques de Tokyoont été reportés à l'été 2021. Alors que d'autres compétitions reprennent peu à peu, le huis clos est majoritairement de mise. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Thomas Bach s'est prononcé sur la possibilité de voir les prochains JO se disputer sans public.

«L'esprit olympique s'étend au village olympique mais aussi dans les stades»