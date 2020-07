Omnisport

Boxe : Fury, Wilder... L’hallucinante sortie du clan Joshua !

Publié le 8 juillet 2020 à 23h35 par A.C.

Eddie Hearn a laissé entendre qu’en 2021, Anthony Joshua pourrait très bien affronter un autre boxeur que Tyson Fury.

Le monde de la boxe n’attend que ça. En 2021, on pourrait assister à un superbe combat pour la réunification des titres de champion du monde poids-lourds, entre Anthony Joshua. Le conditionnel est de mise, puisque les deux boxeurs ont l’un comme l’autre des combats avant, où ils pourraient perdre leur titres respectifs. C’est notamment le cas avec Fury, qui va affronter Deontay Wilder pour la troisième fois de suite, après lui avoir ravi la ceinture de champion du monde WBC.

« Fury-Joshua ? Dans la catégorie poids-lourds on ne sait jamais ce qui peut arriver ! »