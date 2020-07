Omnisport

Bpifrance et le Big Tour pour redonner le sourire à la France !

Publié le 18 juillet 2020 à 10h26 par La rédaction mis à jour le 18 juillet 2020 à 13h36

Après le succès de l’édition 2019, le Big Tour revient en France durant tout l’été. A l’initiative de Bpifrance, partenaire majeur du sport français, la tournée du savoir-faire tricolore propose une vingtaine de dates. Présentation.

Cette année, le Big Tour est placé sous le signe du renouveau. Dans un contexte Covid-19 qui occupe les esprits depuis maintenant plusieurs mois, Bpifrance a souhaité offrir une réponse pleine d’espoir, d’énergie et d’envie d’aller de l’avant : « Cet été, on rassemble toutes nos forces pour créer un événement hors norme , explique Patrice Bégay, Directeur Exécutif Bpifrance. Une tournée humaine, agile, qui a du sens, une tournée utile, une tournée de tous les possibles. C’est la tournée des Français au service des Français. Alors rien de plus normal que de partir sur les routes de France, cet été, pour montrer toutes ces énergies créatrices et donner l’envie aux jeunes et aux familles de découvrir toutes les richesses de notre nation. Une tournée pour leur montrer les forces vives du moteur France, que forment nos partenaires, une tournée BIG : Le Big Tour ».

« Nous allons tenter de redonner le sourire »

Pour annoncer sa tournée d’été, Bpifrance a choisi un symbole territorial et la ville de La Londe Les Maures, dans la rade d’Hyères, au cœur de la Cote d’Azur : « C’est une chance exceptionnelle que d’avoir été choisi par Bpifrance , se réjouit François de Canson, le maire de la ville qui accueillera l’étape du 25 août. Nous allons pouvoir montrer ce que nous savons faire, ici, dans ce formidable bassin de vie dont dispose le Var. C’est d’autant plus important dans la période actuelle. Les gens ont besoin de retrouver l’envie de vivre, l’envie de partager. On se rend à quel point certaines choses du quotidien nous manque et sont importantes, comme prendre un simple café en terrasse. Mais on n’a pas le droit de laisser tomber nos concitoyens ! Et ce que met en place Bpifrance est tout simplement exceptionnel. En tant que maire de proximité, je sais tout le travail qu’ils mettent en place dans nos villes, dans nos régions, dans nos entreprises. Ce n’est pas un hasard si tout le monde est unanime sur la qualité de leur travail, de leur accompagnement, de leur savoir-faire. Ensemble, avec Bpifrance, nous allons tenter de redonner le sourire à tous ceux qui le voudront ».

« Une fois de plus, on casse les codes ! »

Le Big Tour 2020 démarrera le 29 juillet au Vieux-Boucau et se terminera le 19 septembre, à Paris. « Cette tournée de 23 dates traversera 8 régions , précise Patrice Bégay. Le Big Tour a pour vocation de promouvoir tout le savoir-faire entrepreneurial français aussi bien industriel, territorial, technologique, innovation : la french fab, la french tech, la french touch, la french transition, tous réunis sous un même étendard : celui de la liberté d’entreprendre, de construire le monde de demain. Cet été, une fois de plus, on casse les codes et on parle d’une manière différenciante et décomplexée de tout le savoir-faire français. On va donner l’envie aux jeunes de rejoindre l’industrie, de comprendre les enjeux et l’importance du climat, et de mettre aussi l’emploi en avant. Au travers d’un village de 3 000 mètres carrés, ouvert au grand public de 17h à 20h. Des animations de réalité virtuelle pour explorer les fonds marins, découvrir les astuces pour préserver l’environnement, piloter un avion, conduire un camion, construire sa maison, entrer dans un labo de chimie, découvrir les métiers de la plasturgie et de ses composites, ainsi que des nouvelles matières bio-sourcées, découvrir les activités de nos clubs sportifs bpifrance, qui viendront sur chaque étape ». Pour animer chaque étape, Bpifrance a choisi une artiste de Live Nation : Gaumar. « Je suis extrêmement fière de faire partie de ce Big Tour, de cette tournée de la relance. Je pense que nous allons vivre des choses incroyables et que ça va vraiment être fort. Retrouver les gens, retrouver la scène, le public. Je sais déjà que je vais être très émue pour les premières dates (sourire)… Parce qu’un artiste en fait pour partager avec son public et que les concerts restent le support parfait, idéal, pour cela. Durant le confinement, on a tous vu qu’être privé de ce que l’on aime est parfois difficile à vivre. Et pour moi, un été sans concert, ce n’est pas un été (rire) ! Il a fallu s’adapter à ce contexte pour préparer cette tournée et le show que l’on va proposer. Mais ce nouveau spectacle saura transmettre la même énergie, la même envie, j’en suis certaine. J’ai hâte ! »



Sous le regard de Bernard Kleynhoff (vice-président de la région Sud) et Jean-François Royer (président de risingSUD, l’agence de développement économique de la région Sud), les équipes de Bpifrance ont pu dévoiler le programme du Big Tour 2020, en comptant également sur la présence de Perrine Paul et Thierry Oekler, président et directeur des opérations du club de handball de Toulon Saint-Cyr. « Cette tournée représente tellement ce qu’est Bpifrance , explique Perrine Paul. C’est un accélérateur, un stimulateur, un acteur dynamique, qui choisit toujours d’accompagner, d’aller de l’avant. Il y a toujours quelque chose de positif dans leur démarche et c’est un bonheur que de pouvoir intéragir avec eux. Et de manière plus globale, je pense que la période que nous vivons doit être une bonne chose. Elle doit nous amener à repenser notre activité économique dans son ensemble, privé comme publique. On a peut-être oublié, ces dernières années, des règles élémentaires qui deviennent aujourd’hui nécessaires. Et depuis toujours, nous avons dû nous adapter, composer, réfléchir et agir. Nos aînés ont connu des périodes de guerre, ma génération a connu l’arrivée du Sida par exemple et aujourd’hui, c’est un nouveau défi, avec ce Covid 19. Choisir d’avancer en agissant, c’est la meilleure des réponses ». Tout ce que le Big Tour est : de l’action, des sourires et l’envie de découvrir l’avenir.