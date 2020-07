Omnisport

Boxe : Ce terrible constat sur la carrière de Joshua...

Publié le 14 juillet 2020 à 22h35 par A.C.

Ivan Gotzev, promoteur de Kubrat Pulev, est loin d’être satisfait par la carrière faite par Anthony Joshua jusqu’à maintenant.

A 30 ans, Anthony Joshua a le monde à ses pieds. Après avoir perdu ses ceintures WBA, WBO et IBF de champion du monde à la surprise général contre Andy Ruiz Jr, il a réussi à les récupérer quelques mois plus tard et, désormais, se dirige vers un combat face à Kubrat Pulev, puis un possible double-combat pour la réunification des titres contre Tyson Fury. Pas si mal...

« Je pensais que nous avions trouvé la perle rare, mais ensuite... »