Omnisport

Boxe : Fury prévient Joshua !

Publié le 18 juillet 2020 à 12h35 par A.C. mis à jour le 18 juillet 2020 à 12h37

Tyson Fury a lancé un avertissement à Anthony Joshua, qu’il rencontrera pour un double combat très attendu, en 2021.

Tous les regards sont déjà tournés vers 2021. La prochaine année va en effet nous offrir l’un des duels les plus attendus de ces dix dernières années. Tyson Fury et Anthony Joshua vont se rencontrer dans un combat 100% british, pour ce qui pourrait être une réunification des titres de champion du monde. Attention, puisqu’avant, Joshua devra affronter Kubrat Pulev, remettant ainsi en jeu ses ceintures WBO, WBA et IBF.

« Ce combat face à Pulev est dangereux pour lui »