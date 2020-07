Omnisport

Moisand (Boxers de Bordeaux) : «On a tellement hâte de retrouver notre public…»

Publié le 31 juillet 2020 à 21h52 par La rédaction mis à jour le 1 août 2020 à 0h54

Personnalité incontournable du hockey sur glace français et pilier des Boxers de Bordeaux, Maxime Moisand a participé à la troisième étape du Big Tour. L’occasion pour lui de renouer avec le public, en attendant de retrouver, il l’espère, tous ses supporters dans les mois à venir.

Impossible pour les équipes de Bpifrance et le parcours du Big Tour d’arpenter les plus beaux sites du littoral français sans passer par Arcachon. La perle du Bassin a donc accueilli la troisième étape de la tournée, dont le succès se confirme de jour en jour. Sur place, avec des visiteurs chaque jour plus nombreux, mais également en ligne, puisque la banque d’investissement a fait le nécessaire cette année, comme l’explique Patrice Bégay, Directeur Exécutif Bpifrance : « Nous avons digitalisé la tournée pour que chaque français puisse y participer. C’est aussi ça, la simplicité et la proximité humaine. On a bien vu durant le confinement que les sociétés qui s’étaient déjà mises au digital s’en sont mieux sorties que les autres. Alors, grâce au digital – qui ne remplacera jamais l’humain – on peut aussi vivre des expériences uniques comme visiter les fonds marins depuis un sous-marin. C’est le cas, avec notre sous-marin roulant, l’une des grandes innovations de la tournée 2020 ! »

« Baisser nos salaires ? C’est tout à fait normal »