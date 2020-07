Omnisport

Boxe : Quand Wilder snobe totalement Tyson !

Publié le 27 juillet 2020 à 21h35 par A.C.

Pour Deontay Wilder, Mike Tyson ne fait pas partie du gotha de la boxe anglaise à travers les âges.

Pour toute personne s’étant intéressée à la boxe dans les années ‘90, il y a un homme qui représente à la perfection ce sport : Mike Tyson. Tant par ses performances physiques, que par son histoire et ensuite ses écarts extra-sportifs, Tyson est la boxe. Celui qui a redoré le blason d’une catégorie, celle des poids lourds, qui intéressait beaucoup moins les foules, plus attirées par la vitesse et l’adresses des poids plus légers. Il a également apporté une lumière nouvelle sur la boxe et intéressé les nouvelles générations, un peu comme a pu le faire Mohamed Ali à son époque.

Wilder éjecte Tyson de son panthéon de la boxe